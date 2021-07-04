Британские ученые заявили о пользе шоколада для женского здоровья

Лондон, 4 июля. Регулярное употребление небольшого количества шоколада оказывает положительное влияние на женское здоровье, сообщило британское издание Rai Al Youm.

Шоколад помогает женщинам справиться с менопаузой, уверены исследователи. Такой вывод они сделали после эксперимента, в котором приняло участие 19 женщин. Им предложили в разное время суток употреблять по 100 грамм шоколада.

В конечном итоге оказалось, что ни в одном из случаев этот сладкий продукт не привел к набору веса. Утром шоколад помогает сжигать жир и снижать уровень сахара в крови, а по вечерам влияет на скорость обмена веществ.

Человеку стоит разнообразить свой летний рацион питания полезными овощами, ягодами и фруктами для поддержания здоровья. Такого мнения придерживается врач-диетолог Ульяна Румянцева. Прежде всего нужно обратить внимание на персики, в составе которых содержится железо, магний и медь.