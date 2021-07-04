ВМСУ получат три американских катера Island на безвозмездной основе

Киев, 4 июля. Военно-морские силы Украины (ВМСУ) до конца нынешнего года бесплатно получат от США еще три катера типа Island, сообщили в украинском оборонном ведомстве.

Таким образом количество катеров американского производства на балансе ВМСУ достигнет пяти единиц, из них будет сформирован отдельный военно-морской дивизион, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Катера поступят на Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями с пушками калибра 30 миллиметров», — сообщил Таран.

По его словам, в настоящий момент три будущих катера украинского флота проходят ремонтно-восстановительные работы на верфях в США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развитие и укрепление ВМСУ является одним из приоритетов его деятельности на посту главы государства.