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ВМСУ получат три американских катера Island на безвозмездной основе

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:50
Армия
ВМСУ получат три американских катера Island на безвозмездной основе
wikipedia.org  /  Rnendza / CC0

Киев, 4 июля. Военно-морские силы Украины (ВМСУ) до конца нынешнего года бесплатно получат от США еще три катера типа Island, сообщили в украинском оборонном ведомстве.

Таким образом количество катеров американского производства на балансе ВМСУ достигнет пяти единиц, из них будет сформирован отдельный военно-морской дивизион, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Катера поступят на Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями с пушками калибра 30 миллиметров», — сообщил Таран.

По его словам, в настоящий момент три будущих катера украинского флота проходят ремонтно-восстановительные работы на верфях в США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развитие и укрепление ВМСУ является одним из приоритетов его деятельности на посту главы государства.

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