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Китайские СМИ: заявление Путина о провокациях в Черном море напугало НАТО

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:49
Армия
Китайские СМИ: заявление Путина о провокациях в Черном море напугало НАТО
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 4 июля. Заявление российского президента Владимира Путина о недопустимости провокаций НАТО в водах Черного моря заставило западное сообщество вздрогнуть.

Некоторое время назад в Черном море стартовали крупные учения НАТО, где собрались представители из 32 стран. Вместе с этим Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, который устроил провокацию с участием британского эсминца у берегов Крыма. Путин отметил, что следующая провокация НАТО кончится для нее печально, поскольку Россия не постесняется затопить корабль, нарушивший ее границу. Обозреватели китайского издания Sina констатировали, что заявление Путина потрясло Запад. «ПолитРоссия» приводит китайскую статью в пересказе.

Отвечая на вопрос о провокации британского эсминца HMS Defender в Черном море, Путин отметил, что даже затопленный корабль не спровоцирует начала третьей мировой войны, ни одно из государств не захочет ее развязывать. Обозреватели отметили, что слова российского президента стали резонансными и особенно сильно отозвались на Западе.

«Неожиданная фраза Путина потрясла западное военное сообщество», — делятся впечатлениями китайские журналисты.

Путин дал понять своим оппонентам, что его страна готова отстаивать свои интересы, и в НАТО не ожидали такой откровенности. До этого Североатлантический альянс не имел дела со столь прямолинейным противником. Кроме того, на Западе прекрасно осознают, что потенциала российского флота хватит для того, чтобы отправить на дно Черного моря далеко не один корабль.

В Кремле подтвердили слова Путина на прямой линии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что военные будут жестко реагировать на попытки сил НАТО повторить британскую провокацию, как это предписывает устав.

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