Москва, 4 июля. Каждый человек должен знать не только полезные и вредные свойства пищи, но и ее совместимость с другими продуктами, рассказал диетолог Вейсель Джиерли.

Полными антиподами являются репчатый лук и чеснок. Также не следует смешивать между собой мясо птицы и рыбы, молочные продукты и яйца. Между завтраком и кружкой чая должно пройти не менее 45 минут. Напиток содержит танин, который препятствует усвоению железа в организме. Это грозит проблемами с кишечником.

Диетолог также посоветовал не сочетать кофе с десертом. В противном случае человеку грозит дисбаланс глюкозы в крови. В бодрящий напиток не рекомендуется добавлять сахар, сливки и ароматизаторы. Полезнее всего пить обычный зерновой кофе.