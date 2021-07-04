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Кофе с десертом и еще несколько сочетаний продуктов оказались опасны для организма

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:48
Общество
Кофе с десертом и еще несколько сочетаний продуктов оказались опасны для организма
pixabay.com

Москва, 4 июля. Каждый человек должен знать не только полезные и вредные свойства пищи, но и ее совместимость с другими продуктами, рассказал диетолог Вейсель Джиерли.

Полными антиподами являются репчатый лук и чеснок. Также не следует смешивать между собой мясо птицы и рыбы, молочные продукты и яйца. Между завтраком и кружкой чая должно пройти не менее 45 минут. Напиток содержит танин, который препятствует усвоению железа в организме. Это грозит проблемами с кишечником.

Диетолог также посоветовал не сочетать кофе с десертом. В противном случае человеку грозит дисбаланс глюкозы в крови. В бодрящий напиток не рекомендуется добавлять сахар, сливки и ароматизаторы. Полезнее всего пить обычный зерновой кофе.

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