Стали известны подробности о жизни знаменитого в TikTok «удивленного» кота Феди

Ростов-на-Дону, 4 июля. Жительница Ростовской области Наталья Жданова рассказала историю появления у нее знаменитого в Сети кота Феди.

Кот Федя покорил пользователей Сети своим вечно «удивленным» выражением лица. Жительница региона Наталья подобрала котенка еще совсем маленьким. При рождении Федя был слабым и безжизненным, у него были больные глаза, аллергия и проблемы с координацией. Наталья выходила Федю.

Хозяйка отправила фото своего кота на конкурс, а позже ей посоветовали завести соцсети для питомца с необычным выражением мордочки. Сейчас у Феди есть аккаунты в TikTok и Instagram, общее количество подписчиков на которых уже превысило 100 тыс. человек, сообщает RT.

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