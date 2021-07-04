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Правительственный план по обновлению транспортной системы будет готов к осени

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:44
Экономика
Правительственный план по обновлению транспортной системы будет готов к осени
Невские Новости  /  Антоний Киш

Москва, 4 июля. В правительстве разрабатывают модель финансирования для обновления транспортного парка и подвижного состава в российских городах.

Решение должно быть выработано в течение месяца, такое заявление премьер-министр Михаил Мишустин сделал в ходе своей рабочей поездки в Уральский федеральный округ.

«Инфраструктура и подвижный состав нуждаются в кардинальном обновлении... это должны быть современные, новые электробусы, трамваи, автобусы - экологичные, адекватные самым последним технологиям», — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства отметил необходимость согласования планов министерств и региональных программ развития.

Ростовская программа обновления технического парка предполагает установку кондиционеров во всех видах городских автобусов. Она будет реализована к 2023 году.

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