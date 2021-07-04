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Бойцы самарского спецназа прошли курс горной подготовки в Узбекистане
Армия
Бойцы самарского спецназа прошли курс горной подготовки в Узбекистане
Global Look Press  /  MOD Russia/Twitter.com

Ташкент, 4 июля. Военнослужащие подразделения спецназа из Самарской области завершили курс подготовки, которых проходил в горах Узбекистана.

По имеющейся информации, тренировки проводились на высоте более двух тысяч метров в горах Западного Тянь-Шаня. Бойцы поднялись на вершину Большой Чимган в полной боевой выкладке, уже там поразили мишени из автоматов и пулеметов. Также они отработали действия по оказанию первой помощи раненому.

Как рассказали в Минобороны РФ, за летний период обучения пройдет девять совместных международных маневров на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Среди них наиболее важными будут учения «Мирная миссия-2021».

Ранее ФАН сообщал, что в Подмосковье прошел инструкторско-методический сбор по тактической медицине с сотрудниками и военнослужащими специальных подразделений Росгвардии.

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спецназ узбекистан учения
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