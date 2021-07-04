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Стало известно, сколько заработала сборная Украины за выступление на Евро

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:44
Евро 2020
Стало известно, сколько заработала сборная Украины за выступление на Евро
Global Look Press  /  © Razvan Pasarica/SPORT PICTURES v

Киев, 4 июля. Названа сумма, заработанная сборной Украины на 16-м чемпионате Европы.

Сборная Украины накануне завершила выступление на Евро-2020. В четвертьфинале турнира команда Андрея Шевченко с разгромным счетом 0:4 проиграла Англии.

Выход в плей-офф Евро-2020 позволил сборной Украине заработать 2 миллиона евро. Еще 3,25 миллиона евро подопечные Шевченко получат за попадание в четвертьфинал континентального первенства. Победа над Северной Македонией принесла сборной Украины 1,5 миллиона евро.

Суммарный заработок команды Шевченко на турнире составил 16 миллионов евро. Это на 5,25 миллиона евро больше, чем заработала сборная России, которая одержала единственную победу над Финляндией.

Ранее британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри отреагировал на победу Англии над Украиной в четвертьфинале Евро-2020. В соцсетях он вспомнил свой бой с Владимиром Кличко.

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