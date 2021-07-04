Индийский штамм COVID-19: как Ближний Восток борется с новой угрозой

Пандемия коронавируса до сих пор не идет на спад, что, безусловно, вносит корректировки в привычную жизнь. Появление COVID-19 стало причиной общемирового кризиса, справиться с последствиями которого будет не так-то просто. Сегодня ситуация усугубляется появлением новых мутаций инфекции.

Одним из наиболее опасных вариантов вируса стал штамм «Дельта», впервые обнаруженный в Индии, а сейчас присутствующий по меньшей мере в 85 странах. Этот штамм является наиболее заразным и жизнестойким. Ученые выяснили, что он может с большой вероятностью инфицировать даже привитых людей.

The Delta Plus variant, which was identified on June 11, was recently classified as a variant of concern by the #Indian Health Ministry last week.https://t.co/QpXYKL9nT3 — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) June 27, 2021

Возможности каждой отдельно взятой страны противостоять новой волне заражения COVID-19 теперь зависят лишь от государственной тактики по борьбе с инфекцией и осознанности граждан, которым необходимо соблюдать медицинские протоколы.

Какими методами страны Ближнего Востока противостоят новому штамму коронавируса — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Саудовская Аравия — вакцина обязательна

Официально в Королевстве зарегистрировано свыше 490 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в том числе почти 7850 смертей.

Еще весной руководство Саудовской Аравии ввело обязательную вакцинацию. Административных наказаний за нарушение предписания пока не предусмотрено, однако «отказники» могут столкнуться с рядом ограничений: им не разрешат посещать общественные объекты и пользоваться городской инфраструктурой.

«В целях борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года для входа в любое государственное или частное учреждение, участия в культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях, использования общественного транспорта», — отмечается в сообщении МИД Саудовской Аравии.

Это распоряжение позволило ускорить темпы обеспечения граждан необходимыми медикаментами. При населении около 35 млн человек жители Королевства получили уже более 18 млн доз вакцины. Власти разрешили прививаться также подросткам в возрасте от 12 лет.

Однако даже эта государственная стратегия пока не обеспечивает Саудовской Аравии возможности взять ситуацию с пандемией под контроль.

Ухудшение ситуации в мире подтолкнуло Эр-Рияд к приостановке авиасообщения еще с рядом государств. Согласно последнему решению саудовских властей, полеты в ОАЭ, Афганистан, Эфиопию и Вьетнам были прекращены из-за опасений распространения новых мутаций коронавируса. Теперь попасть туда можно будет только при наличии специального разрешения от властей.

Saudi Arabia suspends UAE flights due to virus variant https://t.co/8YH8nzznC9 pic.twitter.com/PAKKRgyHe5 — 24 News HD (@24NewsHD) July 3, 2021

Данный шаг был принят спустя полтора месяца после того, как полностью привитым гражданам Саудовской Аравии разрешили путешествовать за границу. Отмена послаблений обусловлена тем, что распространяющийся в других государствах штамм «Дельта» демонстрирует устойчивость к существующим вакцинам.

Новое распоряжение властей вступит в силу вечером в воскресенье, 4 июля. После этого все пребывающие из стран «черного списка» саудовцы, даже имеющие сертификаты о прививках, должны будут пройти 14-дневный карантин.

На фоне этих событий в стране существенно возрос уровень внутреннего туризма.

High Vaccination Rates Trigger Domestic Tourism Boom in #Saudi Arabia https://t.co/bHqSYMGQwG — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) July 4, 2021

В связи с неблагоприятной обстановкой Саудовская Аравия, являющаяся хранительницей главных святынь ислама, ввела серьезные ограничения для паломников, ежегодно посещающих хадж.

Not in India, but in Mecca...



Saudi Arabia says COVID-19 vaccination mandatory for Hajj 2021https://t.co/6WG4BIUfRM — C400T (@c400_t) July 2, 2021

Соседние ОАЭ были популярным направлением для саудовцев, особо выделяющих в своих путешествиях по «домашнему» региону Дубай. Однако на минувшей неделе дельта-штамм был зафиксирован и там.

ОАЭ — массовая вакцинация, жесткие правила

На данный момент Объединенные Арабские Эмираты смогли добиться значительных успехов в программе вакцинации. При общем числе жителей в 10 млн человек охват населения составляет 72,1% (85% граждан получили хотя бы одну дозу лекарства). Это выводит страну в мировое лидерство по данному показателю.

The #UAE has overtaken #Seychelles to become the world’s most vaccinated nation, according to Bloomberg’s #COVID19 vaccine tracker.https://t.co/8nNkyGCjVV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 4, 2021

При этом, как пишет Bloomberg Vaccine Tracker, уровень смертности в ОАЭ от коронавируса сейчас является одним из самых низких в мире, а по численности тестов на душу населения страна обходит другие государства.

С начала июня 2021 года для посещения общественных мероприятий в стране необходимо иметь не только сертификат о прививке, но и отрицательный тест на COVID-19. С августа эта политика еще более ужесточится: невакцинированным людям вообще нельзя будет посещать общественные места.

Несмотря на это, число заражений здесь все еще считается высоким. С весны ежедневный уровень заболеваемости колеблется в районе 2000 человек.

За все время пандемии в Эмиратах было выявлено свыше 613 тысяч заражений коронавирусом, более 1700 человек скончались. При этом статистика говорит о том, что подавляющее число заболевших — те, кто отказывался от прививки или еще не успел ее сделать.

Израиль — относительное спокойствие

В вопросах обеспечения граждан вакцинами еврейское государство продемонстрировало благоприятные результаты. Свыше 85% взрослого населения получило необходимые медикаменты, причем прививаются не только сами израильтяне, но и работающие на территории страны палестинцы.

В Израиле около 5,2 млн человек провакцинированы обоими компонентами Pfizer-BioNTech. При этом правительство призывает родителей сделать прививки всем детям, достигшим 12-летнего возраста.

Тем не менее новые штаммы коронавируса вызывают беспокойство — в Израиле прослеживается новая вспышка заражений. По этой причине министерство здравоохранения было вынуждено вновь ввести отмененные ранее ограничения и требования носить медицинские маски в закрытых общественных местах.

Covid-19: Israel reintroduces mask requirements as cases spike https://t.co/zRlWLdKwIn pic.twitter.com/W9O6At24B9 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 25, 2021

На протяжении нескольких последних дней в сутки фиксировалось свыше 100 случаев заболевания. Медики связывают данный показатель с распространением штамма «Дельта». Впрочем, этот рост не стал причиной значительной нагрузки на сектор здравоохранения: увеличения числа госпитализаций и смертей не фиксируется. То есть даже в случае заражения после прививки граждане переносят COVID-19 значительно легче, что позволяет им лечиться дома.

«Ясно, что прошло недостаточно времени. Но мы надеемся, что вакцины защитят нас от роста числа госпитализаций и тяжелых случаев», — сказал глава израильской целевой группы по реагированию на пандемию Нахман Аш.

На этом фоне власти не отменяют запланированных массовых мероприятий внутри государства, ограничиваясь требованиями о соблюдении дистанции и ношении средств индивидуальной защиты. Однако граждан призывают по возможности отказаться от поездок в другие страны.

По причине распространения новых штаммов COVID-19 Кнессет отложил реализацию плана по открытию границ для индивидуальных туристов.

В случае дальнейшего обострения обстановки внутри страны власти намерены ввести новые жесткие ограничения.

PRIMER MINISTRO DE ISRAEL ANUNCIA EL AUMENTO DE RESTRICCIONES EN CASO DE QUE EL CORONAVIRUS CONTINPUE PROPAGÁNDOSEhttps://t.co/JbrSeBwI9e#Israel @naftalibennett #Coronavirus #Covid_19 — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) July 4, 2021

Палестина — сложность подсчетов, недостаток медикаментов

Несмотря на тесное соседство с Израилем, ситуация на палестинских территориях значительно хуже. Ввиду экономической и политической нестабильности собственное производство вакцин или их покупка не представляются возможным.

Власти еврейского государства ранее выделяли помощь арабским соседям, однако им была передана партия медикаментов с истекающим сроком годности — получить оба компонента вакцины в отведенный период палестинцы не смогли бы.

Впрочем, палестинцам помогают и другие страны, предоставляющие лекарства надлежащего качества.

Федеральное агентство новостей /

По приблизительным подсчетам, сейчас двумя компонентами вакцины обеспечены свыше 370 тысяч человек. Точные данные о числе заразившихся и выздоровевших в регионе найти фактически невозможно из-за территориальных споров с израильтянами: оба государства считают Иерусалим своей столицей. В этой ситуации палестинцы представляют статистику по всему городу, включая туда и евреев, фактически не относящихся к их автономии, что вносит путаницу в данные.

При этом контроль за эпидемиологической обстановкой в секторе Газа не осуществляется с момента недавней 11-дневной войны. В целом обстановку на территории региона пока нельзя назвать благоприятной.

Иран — отставание то соседей

Исламская Республика вошла в число ближневосточных государств, наиболее пострадавших от распространения инфекции. При населении в 83 млн человек там официально зафиксированы 2,23 млн случаев заболевания и 85 тысяч смертей от коронавируса.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ирана, половина страны (92 округа, в том числе столичный регион) находится в красной зоне, где вспышки заражения особенно сильны.

Iran has announced new coronavirus restrictions on major cities as the spread of the highly contagious delta variant spurs fears of another devastating surge in the nation. https://t.co/S5TXUAEsLb — ABC News (@ABC) July 4, 2021

Только в провинциях Систан и Белуджистан ежедневно регистрируются порядка 1200 случаев заболевания и в среднем 20 смертей от связанных с коронавирусом осложнений. Такие показатели сравнимы со статистикой всего соседнего Пакистана, где проживает 220 млн человек.

Появление штамма «Дельта» вызывает обеспокоенность иранских властей — они ожидают начала новой волны распространения инфекции. Данная мутация вируса уже затронула южные и юго-восточные провинции страны, а результаты кампании по вакцинации населения пока нельзя назвать успешными.

Пятая волна

Иранцы, как и многие другие нации, демонстрируют усталость от постоянных ограничений, из-за чего нарушают медицинские протоколы: не соблюдают социальную дистанцию, отказываются от ношения масок.

«Если мы не будем достаточно осторожны, есть опасения, что страна столкнется с пятой волной коронавируса», — сказал действующий президент Ирана Хасан Роухани на заседании целевой группы по борьбе с COVID-19.

Для противостояния распространению вируса Тегеран ввел жесткие запреты на перемещения граждан: поездки в 266 городах красной и оранжевой зоны запрещены. В то же время по всей территории страны действует ограничение на передвижение транспорта с 10 вечера до 3 часов ночи.

The Guardian: Iran fears fifth wave of Covid cases linked to Delta variant The Guardian: Iran fears fifth wave of Covid cases linked to Delta variant.https://t.co/vFlNr17gIZ ∆OD — AZRAEL (@AZRAEL72822753) July 4, 2021

В столице, население которой достигает 12 млн граждан, 70% всех местных компаний переведены на удаленный режим работы. Предприятия, требующие физического присутствия сотрудников на производстве, будут работать на половинной мощности. Распоряжение об этом было принято накануне, 3 июля.

Хасан Роухани, дорабатывающий в должности главы государства последний месяц, признал, что распространению инфекции способствовали прошедшие в стране 18 июня выборы нового президента и председателей муниципалитетов. Другой причиной продолжения пандемии он назвал летние поездки людей, путешествующих во время отпусков.

“It is feared that we are on the way to a fifth wave throughout the country,” President Hassan Rouhani tells a meeting of #Iran’s anti-#coronavirus taskforce, warning the public to be careful as “the Delta variant has spread” in southern provinces.https://t.co/BQzK0yFYyw — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 3, 2021

Тем не менее осознание этих проблем не внесло корректировки в процесс вступительных экзаменов в иранские университеты. В них со среды по субботу приняли участие свыше 1,3 млн абитуриентов.

Сложность программы вакцинации

Обстановка в стране не стабилизируется в том числе и из-за затруднений в реализации государственной программе вакцинации. Люди не против прививок и выстраиваются в длинные многочасовые очереди за лекарством, не сохраняя при этом дистанцию и толпами заполняя медицинские пункты.

Минздрав Ирана сообщил, что по состоянию на пятницу, 3 июля, почти 4,5 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. В пересчете на общую численность населения охват граждан составляет едва ли 5%.

L'Iran enregistre le plus grand nombre de décès quotidiens dus au coronavirus en trois semaines.

Visiblement une vaccination minimaliste en Iran.

Population 4.9% ont reçu au moins une dose et 2% sont complètement vaccinés. #Covid-19 #Coronavirus pic.twitter.com/gz6V5Z3htO — Ezints (@ezints) July 4, 2021

Тегеран испытывает определенные сложности с тем, чтобы обеспечить людей необходимыми лекарствами. Закупить медикаменты оказалось непросто из-за проблем с денежными переводами, вызванными американскими санкциями.

Необходимые препараты сейчас поступают в страну по международной программе COVAX из России, Китая, Индии и Кубы. Импортные препараты нередко задерживаются, что заставляет власти делать перерывы в вакцинации. В ближайшие недели Роухани пообещал новые поставки антикоронавирусных лекарств.

Iranian energy minister says 115m Swiss Francs have been deposited toward 16m COVID-19 vaccines via COVAX, drawing on Iran's foreign exchange resources in Iraq ????https://t.co/jc6dLA3zC3 — Ali Vaez (@AliVaez) June 22, 2021

В перспективе Тегеран рассчитывает перейти на использование собственных медикаментов, что избавит государство от необходимости импортировать жизненно важные в такой период лекарства.

Первые успешные испытания на людях прошли уже в мае 2021 года. После этого сразу две иранские вакцины получили разрешение на экстренное использование, но в массовый оборот их планируют ввести только в ближайшие месяцы.

Enquanto isso, no Irã... o Ministério da Saúde do país aprovou segunda (sim, já tem duas) vacina contra COVID-19 de fabricação nacional para uso de emergencial. Depois da COVIran Barekat, agora a vacina do Instituto Iraniano Pasteur. #Iran #COVID19 #Irãhttps://t.co/sLFZaAqUMy — Rodrigo Amaral (@Rodrigoadamaral) July 1, 2021

Глава компании Setad Мохаммад Мохбер отчитался в производстве 2,7 млн доз вакцины COVIran Barekat, 400 тысяч из которых уже доставлены на склады министерства здравоохранения. По плану, к сентябрю будут готовы в общей сложности 50 млн ампул с лекарством.

Тереган рассчитывает привить большую часть населения страны только к марту 2022 года.

Оман — новая вспышка

При общей численности населения около 5 млн граждан в Омане зафиксировано свыше 270 тысяч случаев коронавируса. Сейчас страна переживает самую страшную за время пандемии вспышку COVID-19: за последние три дня от болезни погибли не меньше 119 человек.

В результате нового всплеска заболеваемости в стране было зафиксировано свыше 5500 случаев заражения, почти 500 человек находятся в реанимации. В отделении экстренной помощи главной больницы Маската неделю назад закончились койки для прибывающих на скорых пациентов.

Oman announces record deaths from Covid-19https://t.co/lpo5KCAo57 pic.twitter.com/UwSdNOlvJO — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 27, 2021

Министр здравоохранения Омана Ахмед Мухаммад аль-Саеди недавно заявил, что последняя вспышка заболеваемости «исчерпала» все ресурсы медицинского сектора государства. Он сообщил, что среди погибших оказалось много людей старше 60 лет, отказавшихся от вакцинации.

По показателям обеспечения граждан прививками от коронавируса Оман отстает от своих соседей по региону Персидского залива. С начала кампании Минздрава необходимыми для приобретения иммунитета медикаментами было обеспечено примерно 6% населения. По этой причине число тяжелых больных существенно возрастает.

В настоящее время Маскат стремится исправить ситуацию, ради чего старается закупить достаточное количество вакцин. Ранее в стране были сертифицированы препараты Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. Недавно также там было одобрено экстренное применение российской вакцины «Спутник V».

Египет — у рубежей Ближнего Востока

На сегодняшний день в Египте зарегистрирована в общей сложности 281 тысяча случаев заболевания и по меньшей мере 16 148 смертей. Как и во многих других странах, государственная статистика существенно отличается от реальных цифр, поскольку многие болели дома, не обращаясь к врачу, а большинство случаев смертей не были зарегистрированы как вызванные COVID-19.

Кроме того, число ПЦР-тестов в египетском медицинском секторе все еще является относительно низким, а результаты сданных в частных клиниках анализов не включаются в государственную статистику.

Сложность эпидемиологической обстановки усугубляется тем, что Каир не смог грамотно спланировать программу вакцинации людей из группы риска и маргинализированных слоев общества.

Egypt's healthcare system pushed to brink as Covid-19 cases escalate https://t.co/902KTDTXSf — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 2, 2021

Власти изначально открыли онлайн-регистрацию на прививку для медработников, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Данная система оказалась отлажена недостаточно хорошо: люди жаловались на длительное ожидание, а многие так и не смогли попасть на прием.

«Внедрение вакцин в Египте было омрачено отсутствием у властей четкой стратегии и прозрачности. Это привело к задержкам и отставанию, а также неспособности охватить тех, кто больше всего нуждается в лекарстве, и устранить проблему нерешительности граждан с помощью целенаправленных информационных кампаний», — сказал Филип Лютер, директор по исследованиям правозащитной группы Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Согласно новому докладу компании, среди пострадавших от бессистемной медицинской политики оказались мигранты, беженцы и люди, проживающие в неформальных городских поселениях.

via @amnesty - #Egypt : authorities’ haphazard handling of their Covid-19 vaccine rollout & failure to outline a clear strategy has meant that at risk & marginalized people continue to face barriers that undermine their right to health https://t.co/tIeVRErfgO — Tse Tse Fly Middle East (@tse_tsefly) July 1, 2021

На фоне этого правозащитники призвали власти Каира создать доступную, недискриминационную и инклюзивную среду, в которой лекарством будут обеспечены все приоритетные группы.

При этом египетское руководство не стало предпринимать больших усилий для просвещения граждан в вопросах вакцинации. Многие жители страны все еще опасаются прививок, а власти ничего не делают для преодоления мнительности и нерешительности людей. Особенно проблема актуальна в сельских общинах.

В то же время Каир, рассчитывающий спасти свой туристический сектор, открывает границы для путешественников из других стран, имеющих прививки.

تحدت الكورونا السياحة في كل دول العالم قامت وزارة السياحة المصرية بخطوات ثابتة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وحصولها على ختم السفر الآمن من المجلس الدولي للسياحة والسفر و استئناف السياحة الوافدة يوليو الماضي ووصول 3 مليون سائح لقضاء إجازاتهم في مصر فى ٢٠٢١. #سياحة_مصر pic.twitter.com/5e6QidJ6YK — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) July 2, 2021

Общие тенденции

Этим перечнем страны Ближнего Востока, безусловно, не исчерпываются. Однако разбор методов борьбы с COVID-19 в рассмотренных странах уже позволяет выявить некоторые тенденции.

Многие государства региона безусловно сделали большой шаг в разработке программ борьбы с пандемией.

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Как показывает практика, пока наиболее стабильной ситуация остается в государствах, добившихся максимального охвата населения вакцинацией. Появление новых, более агрессивных штаммов не вызывает перегрузки медицинского сектора: даже в редких случаях заражения привитые люди переносят болезнь значительно легче и быстрее.

В то же время внутренняя политика, направленная на принудительную вакцинацию, хоть и противоречит некоторым демократическим идеалам в вопросах свободы выбора, но соответствует необходимости. Среди наиболее страдающих от инфекции людей оказываются именно «отказники», игнорирующие призывы властей. Применение ограничений к невакцинированным категориям жителей фактически работает на сдерживание вируса.

При этом дополнительные запреты на путешествия в «опасные» страны и отказ принимать туристов из них поддерживают политику, направленную на предотвращение ввоза новых мутаций COVID-19 из-за рубежа.

Государственная система и традиции региона позволяют идти на такие шаги, не опасаясь радикального противодействия со стороны населения. Впрочем, популярности вакцин способствует грамотная кампания, в ходе которой до граждан доводится важность получения прививок.

В то же время наиболее сложная обстановка теперь прослеживается в ближневосточных странах, поздно начавших реализацию программы вакцинации. Преимущественно это происходит по экономическим причинам, из-за фактической неспособности осуществить закупку необходимых медикаментов.

То есть сейчас залогом успешной борьбы с коронавирусом стали экономические возможности, грамотная политика государственного руководства и осознанность граждан. Все эти факторы взаимосвязаны, но сбой одного из них оказывается чреват долгосрочными последствиями для страны в целом.