Труп пенсионера обнаружили в камышах в Саратовской области

Саратов, 4 июля. Плавающее в Волге тело 74-летнего пенсионера без признаков жизни обнаружили в камышах возле берега. Рядом с трупом находилась перевернутая лодка.

Происшествие случилось возле села Подстепное в Энгельсском районе.

На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти мужчины. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства трагедии.

Сотрудника правоохранительных органов обнаружили мертвым возле гипермаркета на Базовом переулке в Екатеринбурге. Инцидент не связан со служебной деятельностью полицейского.