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Труп пенсионера обнаружили в камышах в Саратовской области

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:37
Происшествия
Труп пенсионера обнаружили в камышах в Саратовской области
Пресс-служба СУ СКР по Новгородской области

Саратов, 4 июля. Плавающее в Волге тело 74-летнего пенсионера без признаков жизни обнаружили в камышах возле берега. Рядом с трупом находилась перевернутая лодка.

Происшествие случилось возле села Подстепное в Энгельсском районе.

На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину смерти мужчины. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства трагедии.

Сотрудника правоохранительных органов обнаружили мертвым возле гипермаркета на Базовом переулке в Екатеринбурге. Инцидент не связан со служебной деятельностью полицейского.

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пенсионер тело волга саратовская область
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