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Разработанное в США противоядие поможет пчелам защититься от пестицидов
Общество
Разработанное в США противоядие поможет пчелам защититься от пестицидов
pixabay.com  /  PollyDot

Вашингтон, 4 июля. Антидот, который позволит защитить пчел от вредного воздействия пестицидов, разработали исследователи из Корнеллского университета в США.

Противоядие представляет собой абсорбирующее масло с оболочкой из белков насекомых. Препарат вводится пчелам в желудок. Вредный химикат нейтрализуется еще до взаимодействия с насекомыми. Польза антидота связана с белковой системой защиты у насекомых, которая в первую очередь подвергается воздействию пестицидов.

Химические вещества могли стать причиной массовой гибели пчел в Тимашевском районе Краснодарского края. Насекомые стали умирать после обработки полей. В прошлом году также отмечалась массовая гибель пчел. После экспертизы в организме насекомых обнаружили фосфорорганические вещества.

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