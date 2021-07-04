«Хоть спасибо не сказал»: Журавко оценил реакцию посла на издевку британской ведущей

Киев, 4 июля. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал реакцию Киева, на высказывание британской телеведущей о рисунке на форме сборной Украины по футболу.

Ситуация произошла во время передачи «Доброе утро, Британия». Ведущая сравнила изображение каты на футболке сборной Украины с грязным пятном. Гостем программы был посол Киева Вадим Пристайко.

Журавко напомнил, что дипломат был министром иностранных дел страны. По словам экс-депутата, Пристайко просто сидел и улыбался, пока ведущая издевалась над формой национальной сборной.

«А чего вы хотели? Хорошо, что хоть «спасибо» не сказал...» — написал Журавко в Telegram.

Ранее инцидент прокомментировал сенатор Совфеда России Алексей Пушков. По его словам, ситуация демонстрирует уровень беспринципности украинских политиков во взаимодействии с западными странами.