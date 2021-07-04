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Мать Наташи Королевой раскрыла количество своих ухажеров в бурной молодости

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:24
Шоу-бизнес
Мать Наташи Королевой раскрыла количество своих ухажеров в бурной молодости
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 4 июля. Мать Наташи Королевой, бывшая телеведущая Людмила Порывай прокомментировала слухи о свадьбе 19-летнего внука Архипа и рассказала о своей бурной молодости.

Фанаты Королевой сейчас внимательно следят за жизнью ее сына Архипа Глушко. Парень закрутил роман со стриптизершей Мелиссой. Сама танцовщица на пилоне уверяет, звездный наследник воспринимает их отношения всерьез, а не как мимолетную интрижку. В одном из интервью она призналась, что уже познакомилась с будущей свекровью и даже сама сделала Архипу предложение руки и сердца.

Слухи, что семья Королевой готовится к свадьбе ходят больше месяца. Недавно многие решили, что пара оформила свои отношения тайно. Поводом для этого предположение стало кольцо, которое заметили на пальце Архипа. Расставить все точки над «и» решила его бабушка Людмила Порывай. Она заявила, что внук еще слишком молод для брака. По словам мамы Королевой, она сама в 19 лет заводила один роман за другим.

«Я вспоминаю свои 19 лет. У меня тогда было 22 кавалера. Почему это у него одна невеста и все сразу свадьба? Нет – у нас пока многоточие», — заявила Порывай в эфире программы «Ты не поверишь!».

Ранее мать Наташи Королевой заявила, что внимательно наблюдает за тем, как шоумен Сергей Глушко ведет себя с ее дочерью. По словам Порывай, ей далеко не все нравиться в характере зятя.

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