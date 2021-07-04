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Представитель МакSим опровергла слова духовника о выходе певицы из комы

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:40
Общество
Представитель МакSим опровергла слова духовника о выходе певицы из комы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 4 июля. Марина Максимова, известная как МакSим, по-прежнему находится в искусственной коме. Такое заявление сделал представитель певицы после комментария духовника о ее здоровье.

Максимова в медикаментозном сне с 18 июня. По словам агента артистки, МакSим все еще подключена к аппарату ИВЛ, пока врачи не планируют приводить ее в создание.

«Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии», — сказала представитель певицы в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли духовник Лука сообщил правду о выходе знаменитости из комы.

При этом настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области действительно является личным духовником Марины Максимовой. Яна Богушевская поддерживает связь с врачами своей подопечной. Они делают все возможное, чтобы спасти пациентку.

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить МакSим, если она скончается в больнице. В своем решении он не видит ничего провокационного. На такой шаг пойдет исключительно из любви к ее творчеству.

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