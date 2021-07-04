«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Никас Сафронов

Никас Сафронов стал гостем очередного выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Известный блогер и народный художник РФ обсудили ряд важных тем, касающихся в том числе историй со скандалами на телешоу, невольным участником которых становится сам Сафронов.

Моим новым гостем стал Никас Сафронов. У нас получилась очень теплая и душевная беседа. Никас, надо отдать ему должное, был очень расположен к диалогу. Нам удалось с ним обсудить его становление на творческом пути. Конечно, мы не обошли стороной годы его жизнь и работу в Ростове-на-Дону, в городе, который является важным в судьбе для нас обоих. Кстати, свои первые шаги в качестве ведущего я делал еще в далеком 1999 году на местном телеканале «Оверсан», которого уже давно не существует. А у Никаса Ростов связан с художественным училищем имени М.Б. Грекова, ТЮЗом, «Ростсельмашем» и просто с приятными воспоминаниями о юности. Даже единственное в жизни «воровство» у Сафронова тоже связано с этим городом, но тут ничего удивительного нет, ведь не зря говорят «Ростов-папа». В целом у Никаса Сафронова Ростов-на-Дону конца 70-х годов XX века оставил яркие и вкусные впечатления. Для него этот город и по сей день связан с Доном, раками и казаками, ну, и, конечно, со старинной песней «Не для тебя». А еще Сафронов вспомнил свою отработку от института на «Ростсельмаше», когда он целый месяц на заводе в ударном темпе крутил болты, а получил в итоге за это всего лишь 15 рублей, от чего был в ужасе.

После смерти матери, службы в армии и окончания художественного училища в Ростове Никас Сафронов сначала перебрался в Литовскую ССР и из-за влюбленности чуть не остался там жить. Вспомнил Никас и о работе в качестве художника с легендарным Донатасом Банионисом в его театре.

А потом пришло время переехать в Москву, но своей для него столица нашей Родины стала не сразу. Никас долго пытался принять этот большой и шумный город. Сафронов время от времени уезжает за рубеж, ему всегда хотелось постигать для себя что-то новое в своем направлении деятельности. Его картины начали довольно успешно продаваться на главных аукционах. В Швейцарии, во время работы над одной из картин с натуры, у Никаса произошел досадный инцидент: до него начала домогаться дама, которую он в то время писал.

А вот в России в последнее время Никаса Сафронова регулярно против его воли делают героем телешоу. Он считает, что является из-за своей беззащитности удобной целью для разного рода дам, которые за счет его имени хотят пропиариться в скандальном контексте. И все ради гонораров и участия в игровых телешоу. Но Сафронов подает в суд и отстаивает там свое честное имя. В итоге дамы извиняются и рассказывают о заранее продуманных сценариях передач, в которых они участвовали. Из-за телевизионных историй Никас начал бояться людей, так как неизвестно, что у них на уме, и кто себе в итоге что придумает.

Сафронов принял решение содержать всю семью, включая родственников. Помощь он оказывает даже нуждающимся на улице. Но в итоге эти люди начинают считать, что он им обязан. Это очень расстраивает художника.

После съемок Никас Сафронов подарил мне свою новую книгу с дарственной надписью и подписями авторов. В ней картины художника перемежаются эпиграммами Валентина Гафта, недавно ушедшего из жизни.