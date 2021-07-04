Очередное смертельное ДТП с участием миротворцев спровоцировало массовые протесты в ЦАР

Банги, 4 июля. Тысячи жителей столицы вышли на митинг против миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Авеню де Франс, где сотрудники международной организации насмерть сбили двух водителей мотоциклетного такси. По словам очевидцев, житель ЦАР ехал на двухколесном транспортном средстве в том же направлении, что и грузовик МИНУСКА.

Миротворцы решили обогнать центральноафриканца, но дорожный маневр не получился, и автомобиль МИНУСКА наехал на местного жителя. В результате аварии погиб 16-летний подросток. Однако на этом история не закончилась. Водитель грузовика попытался скрыться с места происшествия и столкнулся с еще одним мотоциклистом, который тоже погиб.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Разгневанные горожане в этот же день организовали демонстрацию против контингента миссии ООН в ЦАР. Они потребовали привлечь к ответственности миротворца, виновного в смерти двух людей на улице Авеню де Франс. Представителей «голубых касок» уже не первый раз ловят на дорожно-транспортных преступлениях со смертельным исходом.

Ранее миротворцы протаранили мотоциклетное такси и предложили семье погибшего два доллара и немного еды в качестве компенсации, что привело в ярость местных жителей, которые затем вышли на митинг.

«Действия миротворцев бесчеловечны. Как они могли предложить семье погибшего 1000 франков?! Человеческая жизнь бесценна. Мы больше не хотим видеть их здесь. Это действительно ужасное происшествие», — пожаловался горожанин.

Также недавно журналисты центральноафриканского издания Lengo Songo рассказали про другой случай на дорогах ЦАР. Сотрудники ООН решили устроить провокацию против членов российской гуманитарной миссии в Банги.

Корреспонденты подчеркнули, что представители МИНУСКА намеренно спровоцировали ДТП с участием грузовика, на котором доставлялась продовольственная помощь из РФ для центральноафриканцев, чтобы дискредитировать отечественных инструкторов, работающих в республике.

«Предполагалось, что члены гуманитарной миссии встретятся с миротворцами ООН. Водитель одной из машин МИНУСКА выехал на встречную полосу, предварительно набрав большую скорость, и чуть не врезался в грузовик с российской помощью для жителей ЦАР», — пояснили в издании.

Список преступлений, которые совершили миротворцы, можно продолжать еще долго. Например, не так давно центральноафриканская таможня оштрафовала сотрудников МИНУСКА на миллион долларов за незаконный провоз автозапчастей в страну.

Кроме того, журналисты Ndjoni Sango сообщили о том, что бангладешский контингент МИНУСКА продает боеприпасы и мины остаткам боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».