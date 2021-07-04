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Американский историк призвал не игнорировать «сговор» Сталина и Гитлера

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:15
Политика
Американский историк призвал не игнорировать «сговор» Сталина и Гитлера
Global Look Press  /  Vaclav Salek/CTK

Нью-Йорк, 4 июля. Изучая историю Великой Отечественной войны, не стоит игнорировать «сговор» руководителя СССР Иосифа Сталина и основателя диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Такое мнение в The New York Times высказал профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Историк считает, что не стоит подавать лишь однобокую информацию. Необходимо рассмотреть ситуацию со всех сторон.

Это касается и таких крупных событий, как Вторая мировая и Великая Отечественная войны, подчеркнул эксперт. Истории перечисленных событий не могут быть изучены без рассмотрения «сговора» Сталина и Гитлера.

По мнению Снайдера, лидеры СССР и нацистской Германии встречались еще до начала войны. История требует более глубокого изучения, подытожил профессор.

Ранее журналисты опубликовали подборку мифов об СССР, которые распространяли европейские страны. Самым популярным среди них оказался якобы отказ Советского Союза от сотрудничества с государствами Запада.

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