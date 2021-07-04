Выход есть: ФАН выяснил, как избавиться от старых автопокрышек без вреда для экологии

Тула, 4 июля. Экологи нередко сталкиваются с несанкционированными свалками автопокрышек, которые отработали свой срок. Тульский регион не стал исключением. Здесь эта проблема стоит особенно остро уже не первый год.

Более 200 лет разлагаются автомобильные покрышки. И это не самое страшное. При нагревании на солнце и под воздействием влаги старые шины выделяют в почву и воздух вредные вещества и канцерогены.

«Основная проблема даже не в ликвидации свалки, а в том, что отработанные автопокрышки запрещено законом вывозить на полигон ТБО. И на это есть веские причины: шины бывшего употребления — это отходы с высоким уровнем опасности. Их надо утилизировать, чтобы они не наносили вред окружающей среде. Выяснилось, что такой возможностью обладает завод в поселке Новогуровском под Тулой», — рассказал ФАН председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

В Тульской области подписано специальное соглашение, связанное с утилизацией шин. А это реальная возможность решить давнюю проблему.

«Соглашение предполагает взаимодействие по вопросам ликвидации несанкционированных свалок старых покрышек и создания эффективной и экологически безопасной системы их сбора и утилизации. На предприятии реализуется проект по использованию альтернативных видов топлива, частью которого является система по утилизации изношенных шин. Завод осуществляет деятельность по утилизации таких отходов. У предприятия есть специальная лицензия на такой вид деятельности. Температура 2000 градусов в специальных печах и один из самых крупных фильтров в Европе гарантируют, что утилизация произойдет без вреда для окружающей среды. При этом уровень выбросов предприятия останется неизменным», — говорит Вадим Баранов.

Тульские экологи надеются, что теперь, когда в регионе появилась возможность безопасно утилизировать отработанные покрышки, автолюбители не будут их выбрасывать где попало, нанося тем самым большой вред окружающей среде. Что же касается несанкционированных свалок шин на территории Тульского региона, то о них можно сообщать в общественную организацию «Экологическая защита».

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