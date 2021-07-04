Рынок аренды жилья демонстрирует незначительное снижение стоимости

Москва, 4 июля. Рынок аренды жилья переживает незначительное снижение размера платы. На это влияют несколько факторов, включая действующие ограничения на фоне распространения коронавируса.

Еще одним сдерживающим рост арендных ставок показателем является ухудшение финансового положения арендаторов, а также постоянно увеличивающееся число предложений. Попытки арендодателей сдавать квартиры по более высоким ценам предпринимались весной, но клиентов так и не нашлось, поэтому требования по плате были снижены, пишет «Коммерсантъ».

По данным платформы «Циан», в 16 крупнейших городах России средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в июле составила 16,6 тысячи руб. в месяц, а двухкомнатную сдавали за 22,9 тысячи руб. За месяц эти показатели сократились на 1% и 2% соответственно. За год средняя стоимость «однушек» выросла на 2,5%, «двушек» — на 3,5%.

Рынок продажи недвижимости показывает постоянный рост цен. Так, стоимость квартиры в Новой Москве за шесть лет увеличилась более чем в полтора раза.