Кишинев, 4 июля. Граждане Молдавии должны оберегать страну о тех, кто намерен ее уничтожить. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон.

Люди, которые поддерживают блок «Коммунисты и социалисты», 4 июля собрались около здания Академии наук в Молдавии. Колонна прошла по центральным улицам Кишинева. Во главе был лидер партии Игорь Додон.

«Что будет после 11 июля: возьмут эти «желтые» (пропрезидентская партия «Действие и солидарность». — Прим. ред.) контроль над парламентом и уничтожат страну или мы их остановим? Я думаю, что мы сможем их остановить», — заявил Додон, выступая перед сторонниками.

По его словам, главным приоритетом для партии «Коммунисты и социалисты» является сохранение государственности и благосостояние граждан.

Ранее Игорь Додон заявил, что Запад намерен вмешаться в парламентские выборы Молдавии. По его словам, другие страны не устраивает позиция Кишинева, которая не соответствует общей региональной повестке.