Нейросеть для изучения физики толпы создали в России

Москва, 4 июля. Искусственный интеллект начнет изучать физику толпы. Нейросеть разработали эксперты из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Результаты пригодятся для создания алгоритмов движения роботов и автоматизированных машин. В ближайшем будущем они станут привычным явлением на улицах мегаполисов. Однако сначала аппараты необходимо обучить безопасному движению в толпе, чтобы они не представляли угрозы для окружающих.

Автономные тележки-курьеры, дроны-беспилотники и другие устройства постепенно внедряются в жизнь человека. Заложенные в них алгоритмы нуждаются в постоянном усовершенствовании. Это возможно осуществить только при понимании физики толпы, подчеркнули исследователи.

Британские ученые занимаются разработкой технологии, которая позволит роботам размножаться. Создавать тело и «мозг» потомства будет 3D-компьютер.