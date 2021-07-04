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Журналист Баблумян рассказал, как Китай нашел самый короткий путь к сердцу Армении
Общество
Журналист Баблумян рассказал, как Китай нашел самый короткий путь к сердцу Армении
pixabay.com

Пекин, 4 июля. Поколение армян времен существования Советского Союза «вышло» из китайских брюк, поскольку взаимодействие с Пекином открыло для людей невиданные возможности.

Подробнее о том, как начинался армяно-китайский союз, рассказал колумнист Сергей Баблумян. Процесс знакомства с азиатской культурой шел в стране полным ходом еще во времена СССР. Ключевую роль в этом вопросе сыграли товары народного потребления. К ним, в частности, относятся полотенца, термосы и шелковые халаты. Можно сказать, что Пекин нашел самый короткий и правильный путь к сердцу Еревана.

Вскоре советский народ был уверен в готовности армии КНР поддержать его перед лицом американского агрессора. Чувство укрепилось после премьеры китайского фильма «Стальной солдат», отметил журналист. По его словам, главный герой картины стал примером настоящего защитника, который ради родины делает все возможное.

«Китай готов приложить дополнительные усилия для повышения уровня сотрудничества с Арменией. Армения является для Китая традиционно дружественной страной», — недавно отметил глава КНР Си Цзиньпин.

Сейчас власти Китая придерживаются нейтральной политики в вопросах, которые напрямую не относятся к республике. Однако антироссийские провокации вблизи Крыма вынудили Пекин тщательно следить за ситуацией в Черном море, ранее заявил аналитик издания Baijiahao.

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Все новости / Общество / Журналист Баблумян рассказал, как Китай нашел самый короткий путь к сердцу Армении
Армения ссср китай
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