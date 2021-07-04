Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 19:15
19:13
Происшествия
Вице-премьер правительства Крыма опроверг информацию о гибели жительницы Куйбышева
19:13
Общество
Психолог объяснил, от каких мужчин нужно срочно уходить
19:13
Армия
Масштабные учения российских военных в Таджикистане показали на видео
19:12
Политика
Камала Харрис посетила Лас-Вегас в разгар торжества по случаю Дня независимости США
19:11
Общество
Более 200 полицейских направили в Крым для обеспечения безопасности на курортах
19:09
Наука
Археологи обнаружили под Псковом фрагмент топора из каменного века
19:08
Экономика
Новое предложение ОПЕК+ по нефтедобыче поддерживают ОАЭ
19:02
Происшествия
Поваленное ветром дерево убило человека в Сочи
19:00
Спорт
Безупречная машина для убийств: в чем секрет сборной Англии на Евро-2020
18:58
Шоу-бизнес
Автоблогер Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой после двух лет отношений
Все новости

В Финляндии назвали провокацию с эсминцем актом агрессии Лондона против Москвы

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:05
Армия
В Финляндии назвали провокацию с эсминцем актом агрессии Лондона против Москвы
wikipedia.org  /  Brian Burnell / CC BY-SA 3.0

Хельсинки, 4 июля. Великобритания совершила акт агрессии в отношении России, организовав провокацию с эсминцем Defender в Черном море, считают аналитики из Финляндии.

Корабль Королевского флота HMS Defender ранее нарушил российские морские границы вблизи Крымского полуострова. Пограничная служба ФСБ РФ отреагировала на вторжение и потребовала у британских моряков покинуть район, однако они отказались, продолжив следовать прежним курсом. После этого российские пограничники открыли предупредительный огонь из артиллерийской установки, вынудив моряков ВМС Великобритании прекратить провокацию.

Лондон продемонстрировал агрессивное поведение в отношении Москвы, отметил финский политолог Йохан Бекман в комментарии для издания «Украина.ру». По его словам, реакция различных журналистов из Финляндии на антироссийский выпад Великобритании была весьма неоднозначной, так как они заявили, что британский эсминец якобы имел право на подобные действия, находясь в «территориальных водах Украины». Однако Бекман не разделяет подобные взгляды соотечественников. Эксперт подчеркнул, что авантюра экипажа HMS Defender имела явный провокационный характер, и могла стать причиной начала глобального вооруженного конфликта.

«Самое интересное, что это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию. Раньше они использовали для этого множество посредников», — сказал политолог.

Ранее контр-адмирал Владимир Захаров заявил, что Черноморский флот России имеет достаточно сил, чтобы «дать по зубам» НАТО в Черноморском регионе, если западные военнослужащие решатся на новые авантюры. По его словам, российские военные будут действовать в три этапа, пытаясь образумить нарушителя. Сперва будет применен таран для вытеснения иностранной морской техники из территориальных вод РФ, а затем будет открыт огонь по зонам корабля, где нет личного состава. Последним шагом, который будет предпринят силами ЧФ РФ, станет применение боевого вооружения для ликвидации цели. Он добавил, что подобный инцидент обернется для Запада серьезными последствиями.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Финляндии назвали провокацию с эсминцем актом агрессии Лондона против Москвы
россия великобритания нато черное море финляндия провокация бекман черное море
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru