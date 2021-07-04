В Финляндии назвали провокацию с эсминцем актом агрессии Лондона против Москвы

Хельсинки, 4 июля. Великобритания совершила акт агрессии в отношении России, организовав провокацию с эсминцем Defender в Черном море, считают аналитики из Финляндии.

Корабль Королевского флота HMS Defender ранее нарушил российские морские границы вблизи Крымского полуострова. Пограничная служба ФСБ РФ отреагировала на вторжение и потребовала у британских моряков покинуть район, однако они отказались, продолжив следовать прежним курсом. После этого российские пограничники открыли предупредительный огонь из артиллерийской установки, вынудив моряков ВМС Великобритании прекратить провокацию.

Лондон продемонстрировал агрессивное поведение в отношении Москвы, отметил финский политолог Йохан Бекман в комментарии для издания «Украина.ру». По его словам, реакция различных журналистов из Финляндии на антироссийский выпад Великобритании была весьма неоднозначной, так как они заявили, что британский эсминец якобы имел право на подобные действия, находясь в «территориальных водах Украины». Однако Бекман не разделяет подобные взгляды соотечественников. Эксперт подчеркнул, что авантюра экипажа HMS Defender имела явный провокационный характер, и могла стать причиной начала глобального вооруженного конфликта.

«Самое интересное, что это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию. Раньше они использовали для этого множество посредников», — сказал политолог.

Ранее контр-адмирал Владимир Захаров заявил, что Черноморский флот России имеет достаточно сил, чтобы «дать по зубам» НАТО в Черноморском регионе, если западные военнослужащие решатся на новые авантюры. По его словам, российские военные будут действовать в три этапа, пытаясь образумить нарушителя. Сперва будет применен таран для вытеснения иностранной морской техники из территориальных вод РФ, а затем будет открыт огонь по зонам корабля, где нет личного состава. Последним шагом, который будет предпринят силами ЧФ РФ, станет применение боевого вооружения для ликвидации цели. Он добавил, что подобный инцидент обернется для Запада серьезными последствиями.