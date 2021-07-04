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Певица МакSим пришла в сознание после искусственной комы

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:21
Общество
Певица МакSим пришла в сознание после искусственной комы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 4 июля. Духовник певицы сообщил, что Марина Максимова, известная как МакSим, уже причастилась и молится о собственном выздоровлении.

Настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области, игумен Лука сообщил, что вместе с поклонниками эстрадной артистки молится о ее здоровье. По его словам, Максимова уже пришла в себя после искусственной комы и прошла обряд соборования, направленный на укрепление души и тела.

«О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», — заявил Лука в эфире телеканала «Спас».

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская, а также директор певицы Маргарита Соколова ничего подобного фанатам не сообщали. По словам официальных представителей знаменитости, их подопечная все еще в тяжелом, но стабильном состоянии.

Здоровье исполнительницы хита «Мой рай» обсуждают, в том числе, в популярных программах на телевидении. Так, журналист Антон Красовский в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым предрек смерть певице, а до этого шоумен Стас Барецкий пообещал бесплатно похоронить МакSим, если она не сможет победить болезнь.

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