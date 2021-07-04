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Вице-премьер Словакии сообщил о запугивании сторонников «Спутника V» в стране

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:10
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Общество
Вице-премьер Словакии сообщил о запугивании сторонников «Спутника V» в стране
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Братислава, 4 июля. Желающие привиться от коронавируса «Спутником V» жители Словакии столкнулись с запугиванием, заявил вице-премьер Словакии Игор Матович.

Российская вакцина от коронавируса оказалась объектом «подлой пропаганды», констатировал политик. По его словам, «дураки» запугали желающих сделать прививку от COVID-19 этим препаратом. Несмотря на это обстоятельство, покупка «Спутника V» Словакией имела смысл, заключил он.

Внутренняя политическая борьба стала причиной настороженного отношения некоторых жителей Словакии к вакцине, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Россия выкупила у Словакии неиспользованные партии препарата, уточнили в РФПИ.

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словакия запугивание Спутник V
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