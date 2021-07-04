Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 19:14
19:13
Происшествия
Вице-премьер правительства Крыма опроверг информацию о гибели жительницы Куйбышева
19:13
Общество
Психолог объяснил, от каких мужчин нужно срочно уходить
19:13
Армия
Масштабные учения российских военных в Таджикистане показали на видео
19:12
Политика
Камала Харрис посетила Лас-Вегас в разгар торжества по случаю Дня независимости США
19:11
Общество
Более 200 полицейских направили в Крым для обеспечения безопасности на курортах
19:09
Наука
Археологи обнаружили под Псковом фрагмент топора из каменного века
19:08
Экономика
Новое предложение ОПЕК+ по нефтедобыче поддерживают ОАЭ
19:02
Происшествия
Поваленное ветром дерево убило человека в Сочи
19:00
Спорт
Безупречная машина для убийств: в чем секрет сборной Англии на Евро-2020
18:58
Шоу-бизнес
Автоблогер Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой после двух лет отношений
Все новости

Палестинец погиб при разгоне беспорядков на Западном берегу реки Иордан
Весь мир
Палестинец погиб при разгоне беспорядков на Западном берегу реки Иордан
Global Look Press  /  Shadi Jarar'Ah / Keystone Press Agency

Иерусалим, 4 июля. В ходе столкновений между израильскими поселенцами и местными жителями Западного берега реки Иордан был убит один палестинец.

Инцидент произошел в деревне Кусра южнее Наблуса, жители которой протестовали против создания незаконных поселений. Между палестинцами и израильтянами началась стычка, в которую вмешались военнослужащие. При этом 20-летний житель Палестины Мохаммад Фарид Хасан, стоявший на крыше своего дома, был убит солдатами Израиля за то, что бросил в них предмет, взорвавшийся при попадании между солдатами. Еще двое палестинцев получили ранения.

По сообщениям местных жителей, военнослужащие поддерживали во время беспорядков израильских поселенцев.

Согласно официальным заявлениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военнослужащие пытались разделить обе стороны конфликта и применили средства для разгона демонстрантов. Источник подтвердил факт стрельбы по подозреваемому в нападении на солдат, однако информацию о потерях не комментировал.

В последние дни в окрестностях Наблуса обстановка накалилась из-за акций протеста мирных жителей против строительства израильских поселений вблизи палестинской деревни Бейта. Руководство Израиля приняло решение о выводе еврейского населения из незаконного поселка Эвиатар в этом районе с дальнейшим его преобразованием в форпост Армии обороны и религиозный институт.

Ранее, 2 июля, около 300 палестинцев пострадали в ходе столкновения с израильской полицией в ходе шествия в направлении вершины горы Сабих, которое они проводят каждую пятницу в рамках протеста против создания незаконных поселений.

В настоящее время в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан проживает приблизительно 475 тысяч человек. При этом ООН признала размещение данных населенных пунктов противоречащим международному праву и неоднократно призывало руководство Израиля прекратить их строительство.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Палестинец погиб при разгоне беспорядков на Западном берегу реки Иордан
израиль протесты палестина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru