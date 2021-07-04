Палестинец погиб при разгоне беспорядков на Западном берегу реки Иордан

Иерусалим, 4 июля. В ходе столкновений между израильскими поселенцами и местными жителями Западного берега реки Иордан был убит один палестинец.

Инцидент произошел в деревне Кусра южнее Наблуса, жители которой протестовали против создания незаконных поселений. Между палестинцами и израильтянами началась стычка, в которую вмешались военнослужащие. При этом 20-летний житель Палестины Мохаммад Фарид Хасан, стоявший на крыше своего дома, был убит солдатами Израиля за то, что бросил в них предмет, взорвавшийся при попадании между солдатами. Еще двое палестинцев получили ранения.

По сообщениям местных жителей, военнослужащие поддерживали во время беспорядков израильских поселенцев.

Another Palestinian is down



Mohammad Fareed 21 killed by Israeli settlers, protected by their army while he was inside his house in Qursh village in Nablus



I shudder to think of his parents are the moment#Palestine pic.twitter.com/Yf4hcwe1TQ — Abier Khatib (@abierkhatib) July 3, 2021

Согласно официальным заявлениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военнослужащие пытались разделить обе стороны конфликта и применили средства для разгона демонстрантов. Источник подтвердил факт стрельбы по подозреваемому в нападении на солдат, однако информацию о потерях не комментировал.

В последние дни в окрестностях Наблуса обстановка накалилась из-за акций протеста мирных жителей против строительства израильских поселений вблизи палестинской деревни Бейта. Руководство Израиля приняло решение о выводе еврейского населения из незаконного поселка Эвиатар в этом районе с дальнейшим его преобразованием в форпост Армии обороны и религиозный институт.

Wildcat outpost of Eviatar evacuated per agreement with #Israel's govthttps://t.co/XTOPa9eSWL — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 2, 2021

Ранее, 2 июля, около 300 палестинцев пострадали в ходе столкновения с израильской полицией в ходе шествия в направлении вершины горы Сабих, которое они проводят каждую пятницу в рамках протеста против создания незаконных поселений.

В настоящее время в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан проживает приблизительно 475 тысяч человек. При этом ООН признала размещение данных населенных пунктов противоречащим международному праву и неоднократно призывало руководство Израиля прекратить их строительство.