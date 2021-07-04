Палестинец погиб при разгоне беспорядков на Западном берегу реки Иордан

Иерусалим, 4 июля. В ходе столкновений между израильскими поселенцами и местными жителями Западного берега реки Иордан был убит один палестинец.
Инцидент произошел в деревне Кусра южнее Наблуса, жители которой протестовали против создания незаконных поселений. Между палестинцами и израильтянами началась стычка, в которую вмешались военнослужащие. При этом 20-летний житель Палестины Мохаммад Фарид Хасан, стоявший на крыше своего дома, был убит солдатами Израиля за то, что бросил в них предмет, взорвавшийся при попадании между солдатами. Еще двое палестинцев получили ранения.
По сообщениям местных жителей, военнослужащие поддерживали во время беспорядков израильских поселенцев.
Another Palestinian is down— Abier Khatib (@abierkhatib) July 3, 2021
Mohammad Fareed 21 killed by Israeli settlers, protected by their army while he was inside his house in Qursh village in Nablus
I shudder to think of his parents are the moment#Palestine pic.twitter.com/Yf4hcwe1TQ
Согласно официальным заявлениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военнослужащие пытались разделить обе стороны конфликта и применили средства для разгона демонстрантов. Источник подтвердил факт стрельбы по подозреваемому в нападении на солдат, однако информацию о потерях не комментировал.
В последние дни в окрестностях Наблуса обстановка накалилась из-за акций протеста мирных жителей против строительства израильских поселений вблизи палестинской деревни Бейта. Руководство Израиля приняло решение о выводе еврейского населения из незаконного поселка Эвиатар в этом районе с дальнейшим его преобразованием в форпост Армии обороны и религиозный институт.
Wildcat outpost of Eviatar evacuated per agreement with #Israel's govthttps://t.co/XTOPa9eSWL— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 2, 2021
Ранее, 2 июля, около 300 палестинцев пострадали в ходе столкновения с израильской полицией в ходе шествия в направлении вершины горы Сабих, которое они проводят каждую пятницу в рамках протеста против создания незаконных поселений.
В настоящее время в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан проживает приблизительно 475 тысяч человек. При этом ООН признала размещение данных населенных пунктов противоречащим международному праву и неоднократно призывало руководство Израиля прекратить их строительство.