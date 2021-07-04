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Подозреваемый в убийстве вдовы самарского банкира задержан

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:10
Происшествия
Подозреваемый в убийстве вдовы самарского банкира задержан
pixabay.com

Самара, 4 июля. Полиция задержала местного бизнесмена Алексея Р., которого подозревают в убийстве Екатерины П. — вдовы самарского банкира.

Скоро гражданина доставят на допрос в Следственный комитет, сообщает источник ФАН. Правоохранители проведут допрос фигуранта.

Женщина была убита в Ленинском районе. Перед ее смертью задержанный опубликовал видео, на котором признался в том, что вместе с родственниками бывшей супруги заплатил судье 15 млн рублей в обмен на вынесение оправдательного приговора Екатерине П. по делу о смерти местного банкира.

Когда ролик опубликовали, женщина вылетела из Краснодара в Самару, где и было совершено преступление. После инцидента Алексей Р. не выходил на связь со следствием.

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самара полиция задержание
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