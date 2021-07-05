Уфолог раскрыл принцип работы древней установки в пирамиде Хеопса

С помощью кристалла внеземного происхождения египетские жрецы могли устанавливать связь с другими планетами и смотреть в будущее. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт рассказал, как может выглядеть система связи жителей Древнего Египта с высокоразвитыми цивилизациями.

«На расстоянии порядка 17 метров от пика пирамиды вниз находится комната. Там в центре расположен постамент, на нем стоит серебристый куб, выполненный, скорее всего, из какого-то сплава, а внутри него находится октаэдр — кристалл внеземного происхождения. Он и представляет собой сердечник этого устройства, у которого был своеобразный блок питания, рассчитанный ровно на пять тысяч лет», — сообщил уфолог.

Валерий Уваров также указал еще на один неотъемлемый компонент, необходимый для работы такой установки.

«В определенный момент года ядро Земли начинало излучать специфический энергетический поток. С помощью этого реализовался эффект искривления пространства-времени. Внутри пирамиды, в камере Царицы, наблюдались эффекты подключения к информационному полю Земли», — пояснил собеседник ФАН.

Фото из личного архива Валерия Уварова /

В завершение он добавил, что эта система могла быть использована не только для связи, но и как своеобразная машина времени.

«Они слушали Вселенную и извлекали оттуда интересующую их информацию. Это было связано с контактами, с какими-то событиями, например, посмотреть перспективы того, что будет происходить с Египтом в будущем», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров назвал неожиданную версию, почему наши предки строили обсерватории. По словам эксперта, это делалось для того, чтобы рассчитать циклы движения возникшей по соседству с Землей новой планеты — Венеры.