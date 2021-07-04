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Литовкин рассказал, как США вынудили Швейцарию купить истребители F-35
Армия
Литовкин рассказал, как США вынудили Швейцарию купить истребители F-35
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Москва, 4 июля. Вашингтон сделал Европу зависимой от американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее стало известно, что американская компания Lockheed Martin поставит Швейцарии 36 истребителей F-35A на сумму в размере 5,4 миллиарда долларов. Кроме того, Женева планирует потратить около двух миллиардов долларов на приобретение зенитного ракетного комплекса Patriot, передает «ПолитЭксперт».

Литовкин отметил, что американцам удалось провернуть хитрый трюк, разместив в европейских странах заказы на производство комплектующих для F-35.

«Создали консорциум из девяти государств, в число которых вошли Великобритания, Турция, Австралия, Испания, Германия, которые вложили свои деньги в создание этих самолетов. Поэтому, когда самолет был готов, волей-неволей эти страны должны были покупать, потому что они потратили свои деньги на создание самолета», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что конечная сборка истребителя осуществляется на американских предприятиях, поэтому компания Lockheed Martin получила максимальную выгоду. Литовкин также добавил, что американцам удалось вынудить Швейцарию и другие европейские страны закупать дорогостоящие истребители F-35.

Ранее в Британии раскритиковали истребители F-35 за многочисленные дефекты. Несмотря на это, Вашингтон навязывает самолеты партнерам, чем подрывает их боеспособность.

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сша швейцария f-35 литовкин
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