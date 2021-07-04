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Фомин рассказал о привычке Ольги Бузовой «тащить» из отелей туалетную бумагу и тапки
Шоу-бизнес
Фомин рассказал о привычке Ольги Бузовой «тащить» из отелей туалетную бумагу и тапки
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 4 июля. Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин уличил звезду «Дома-2» Ольгу Бузову в «воровстве». Оказалось, что после певицы в гостиничных номерах не найти ни тапок, ни туалетной бумаги.

Певец стал участником программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Во время беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой он признался, что страдает особым видом клептомании. Фомин рассказал, что он тащит из отелей разную мелочь, которая, по его словам, плохо лежит. Даже гримерку после выступления музыкант вычищает подчистую — забирает с собой влажные салфетки, чай и кофе.

Однако оказалось, что бывший солист группы Hi-Fi в своей мании не одинок. По словам Фомина, недавно он обсуждал это с Ольгой Бузовой и та призналась, что тоже не может устоять перед «сувенирами» из отелей. Певец заявил, что звезда «Дома-2» прихватывает из гостиничных номеров тапочки, шампуни, полотенца и даже туалетную бумагу.

«Мы недавно это обсуждали с Бузовой. Были два дня назад на гастролях. Она тоже все тащит!» — поделился Фомин.

Кудрявцева задала артисту логичный вопрос, зачем же тащить из отеля туалетную бумагу. Певец пояснил, что сам использует рулон для безопасного провоза алкоголя. Он часто везет с собой из поездок спиртное, поэтому надевает туалетную бумагу на горлышко — так, по его словам, бутылка никогда не разобьется.

Недавно Ольга Бузова ответила именитому режиссеру Никите Михалкову, который раскритиковал ее актерскую игру на сцене МХАТа. Мэтр предложил дать звезде «Дома-2» работу билетера, а уж потом доверять что-то большее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фомин рассказал о привычке Ольги Бузовой «тащить» из отелей туалетную бумагу и тапки
фомин бузова дом-2 певица
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