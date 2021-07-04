Первый туристический чартер из Москвы прибыл на Сахалин

Москва, 4 июля. Россияне смогут отправиться на Сахалин по туристическому чартеру, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Первый туристический чартер, организованный туроператором «TUI Россия», прибыл в воскресенье на Сахалин. По предварительной информации, следующий рейс на этот остров отправится уже 10 июля, добавила Догузова.

Глава Ростуризма также добавила, что в данный момент россиянам доступны три программы для путешествий. Это — «Привет, Сахалин!», «Стандарт» и «Макси». В общей сложности тур длится восемь дней. В них входит перелет, проживание, трансфер и экскурсии, добавила Догузова.

Планируется, что программа продлится до конца сентября. В случае, если она будет популярной у россиян, туроператор рассмотрит возможность ее продления и на зимний период.

В конце июня молодой медведь вышел на оживленную трассу в районе Холмского перевала на Сахалине. Животное перебежало дорогу и отправилось по своим делам.