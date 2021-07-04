Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 19:14
19:13
Происшествия
Вице-премьер правительства Крыма опроверг информацию о гибели жительницы Куйбышева
19:13
Общество
Психолог объяснил, от каких мужчин нужно срочно уходить
19:13
Армия
Масштабные учения российских военных в Таджикистане показали на видео
19:12
Политика
Камала Харрис посетила Лас-Вегас в разгар торжества по случаю Дня независимости США
19:11
Общество
Более 200 полицейских направили в Крым для обеспечения безопасности на курортах
19:09
Наука
Археологи обнаружили под Псковом фрагмент топора из каменного века
19:08
Экономика
Новое предложение ОПЕК+ по нефтедобыче поддерживают ОАЭ
19:02
Происшествия
Поваленное ветром дерево убило человека в Сочи
19:00
Спорт
Безупречная машина для убийств: в чем секрет сборной Англии на Евро-2020
18:58
Шоу-бизнес
Автоблогер Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой после двух лет отношений
Все новости

Первый туристический чартер из Москвы прибыл на Сахалин
Общество
Первый туристический чартер из Москвы прибыл на Сахалин
wikipedia.org  /  Maxim trukhin / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 июля. Россияне смогут отправиться на Сахалин по туристическому чартеру, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Первый туристический чартер, организованный туроператором «TUI Россия», прибыл в воскресенье на Сахалин. По предварительной информации, следующий рейс на этот остров отправится уже 10 июля, добавила Догузова.

Глава Ростуризма также добавила, что в данный момент россиянам доступны три программы для путешествий. Это — «Привет, Сахалин!», «Стандарт» и «Макси». В общей сложности тур длится восемь дней. В них входит перелет, проживание, трансфер и экскурсии, добавила Догузова.

Планируется, что программа продлится до конца сентября. В случае, если она будет популярной у россиян, туроператор рассмотрит возможность ее продления и на зимний период.

В конце июня молодой медведь вышел на оживленную трассу в районе Холмского перевала на Сахалине. Животное перебежало дорогу и отправилось по своим делам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первый туристический чартер из Москвы прибыл на Сахалин
сахалин ростуризм тур догузова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru