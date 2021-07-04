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Власти ЛНР заявили о подготовке бойцами ВСУ провокаций в Донбассе

  /   Обновлено: 04 июля 2021 18:08
Армия
Власти ЛНР заявили о подготовке бойцами ВСУ провокаций в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 4 июля. Украинская армия готовит провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НР) ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в ближайшие дни в зону ответственности 57-й и 24-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибудет группа отдельного центра сил специальных операций «Запад». Спецгруппа будет заниматься подготовкой провокаций, ответственность за которые Киев попытается возложить на НМ ЛНР. Филипоненко также добавил, что в Донбасс прибудут украинские и иностранные журналисты для информационной поддержки провокаций ВСУ.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

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украина ЛНР донбасс
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