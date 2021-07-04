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Moet Hennessy вернется на российский рынок в качестве «игристого вина»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:56
Экономика
Moet Hennessy вернется на российский рынок в качестве «игристого вина»
pxhere.com

Москва, 4 июля. Французская компания Moet Hennessy примет требования нового законодательства России и сменит маркировку с шампанского на «игристое вино».

Подписанный 2 июля президентом России Владимиром Путиным закон привел к приостановке поставок шампанских вин, но они будут возобновлены в ближайшие сроки, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Изменения в правилах вынудили иностранного поставщика скорректировать контрэтикетки для бутылок, провести дополнительные лабораторные исследования продукции и завести новые штрихкоды.

Авторы законопроекта ставили своей целью развитие отечественного виноделия и стимулирование внутреннего рынка. Текст документа вводит определения понятий игристого вина, бренди и российского коньяка.

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шампанское маркировка игристое вино Moet Hennessy
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