Бритни Спирс обращалась в службу спасения накануне слушаний по делу об опеке отца

Лос-Анджелес, 4 июля. Певица Бритни Спирс просила о помощи в ночь перед слушанием по делу об опеке отца. Звезда почти 13 лет не может распоряжаться своей жизнью и финансами.

Поп-дива давно хочет лишить своего отца статуса опекуна, однако суд принял ее иск на рассмотрения лишь недавно. Заседание Верховного суда округа Лос-Анджелес прошло 23 июня. Бритни Спирс выступила с шокирующей речью по видеосвязи. Она назвала опекунство отца «унизительным» и рассказала, что он и его менеджеры заставляют ее насильно принимать психотропные препараты, включая литий. Кроме того, по словам звезды, ей установили спираль, чтобы она не смогла забеременеть от бойфренда.

Издание New Yorker со ссылкой на источник сообщило, что артистка звонила в службу спасения 911 в ночь перед судебным заседанием. Певица попросила помощи и назвала себя жертвой жестокого обращения опекунов.

Инсайдер уверяет, что после этого звонка Джеймс Спирс и его помощники сильно обеспокоились. Они в отчаянии переписывались в мессенджерах, придумывая, что сказать в суде, если эта история станет достоянием общественности.

После заседания в защиту Бритни Спирс высказались ее звездные коллеги, включая Кристину Агилеру и Джастина Тимберлейка. Однако откровенная речь певицы не помогла — суд решил оставить ее под опекой отца. Теперь артистка рассчитывает на помощь матери в борьбе за свободу.