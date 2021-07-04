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Лента
04 июля 19:13
19:11
Общество
Более 200 полицейских направили в Крым для обеспечения безопасности на курортах
19:09
Наука
Археологи обнаружили под Псковом фрагмент топора из каменного века
19:08
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Новое предложение ОПЕК+ по нефтедобыче поддерживают ОАЭ
19:02
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18:57
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SANA: американцы продолжают разграбление ресурсов Сирии
18:57
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Две трети американцев верят в существование инопланетян
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Ученые нашли новый класс клеток памяти в мозге человека
18:50
Общество
Британские ученые заявили о пользе шоколада для женского здоровья
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Мощные ливни вызвали сель в Крыму. События дня
Общество
Мощные ливни вызвали сель в Крыму. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Анонсирован визит Путина в Кузбасс

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе посетить Кемеровскую область. В рамках рабочего визита в регион глава государства примет участие в праздниках, приуроченных к 300-летию области. Также до конца будущей недели российский лидер намерен провести встречу с конкурсантами мероприятия «Большая перемена» и заседание с представителями правительства, сказано в заявлении телеканала «Россия-1». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о региональной поездке Путина. По его словам, она запланирована 6 июля.

Ливни вызвали сель в Крыму

Мощные ливни вызвали сель в Крыму. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник. В воскресенье, 4 июля, ливни идут почти во всех регионах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и частные домовладения в ряде сел. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов, сообщил начальник главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин. По его словам, затопило более 50 частных домовладений. Он призвал всех жителей района, чья недвижимость находится рядом с руслами рек, покинуть участки.

Талибы за 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана

Мощные ливни вызвали сель в Крыму. События дня
flickr.com  / ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Боевики движения «Талибан» за последние 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана, сообщают пакистанские СМИ. Напомним, данное движение запрещено в России. Отмечается, что это максимальное количество районов, которое талибам когда-либо удавалось захватить за столь короткое время. Сейчас боевики контролируют 110 из 370 районов страны.

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путин афганистан крым кузбасс талибан наводнение сель
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