Мощные ливни вызвали сель в Крыму. События дня

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе посетить Кемеровскую область. В рамках рабочего визита в регион глава государства примет участие в праздниках, приуроченных к 300-летию области. Также до конца будущей недели российский лидер намерен провести встречу с конкурсантами мероприятия «Большая перемена» и заседание с представителями правительства, сказано в заявлении телеканала «Россия-1». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о региональной поездке Путина. По его словам, она запланирована 6 июля.

Ливни вызвали сель в Крыму

Федеральное агентство новостей /

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник. В воскресенье, 4 июля, ливни идут почти во всех регионах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и частные домовладения в ряде сел. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов, сообщил начальник главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин. По его словам, затопило более 50 частных домовладений. Он призвал всех жителей района, чья недвижимость находится рядом с руслами рек, покинуть участки.