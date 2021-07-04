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Принц Чарльз не может держать себя в руках из-за песни американского трио
Общество
Принц Чарльз не может держать себя в руках из-за песни американского трио
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 4 июля. Сын королевы Елизаветы II принц Чарльз назвал песню, которая вызывает у него непреодолимое желание встать и начать танцевать.

Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных вкусах в эфире радиошоу «Музыка и воспоминания с Его Королевским Высочеством принцем Уэльским». Сын королевы признался, что предпочитает творчество американского трио The Three Degrees, певицы из США Дайаны Росс и французской исполнительницы Эдит Пиаф.

Особенно принцу полюбилась песня The Three Degrees под названием Giving Up, Giving In, при звуках которой он не может держать себя в руках и тут же хочет пуститься в пляс. Эта композиция звучала на празднике в честь 30-летия сына Елизаветы II. Американское трио исполнило любимую песню принца Чарльза на его юбилее.

Принц Чарльз был женат на принцессе Диане, от которой у него есть два сына — принц Уильям и принц Гарри. Через несколько лет после гибели леди Ди в автокатастрофе сын королевы женился на Камилле Паркер-Боулз.

Поскольку принц Уэльский является первым в очереди на престол, после смерти Елизаветы II его супруга станет королевой-консортом. Однако многие британцы не хотели бы видеть Паркер-Боулз в этой роли.

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