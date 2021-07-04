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Бездомного мужчину с одной ногой разместили на полу коридора в больнице Энгельса

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:56
Происшествия
Бездомного мужчину с одной ногой разместили на полу коридора в больнице Энгельса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Энгельс, 4 июля. Медики Энгельсской городской клинической больницы №1 оставили бездомного мужчину-инвалида на полу в коридоре медучреждения.

В Сети появились кадры, как в больницу привезли бездомного мужчину с одной ногой в возрасте примерно 50 лет. Врачи разместили нуждающегося в помощи пациента на полу в коридоре. Зампред областного правительства Роман Грибов поручил провести расследование инцидента. После проверки Грибов заявил, что наказание должны понести заведующий приемным покоем и заместитель главного врача.

Министерство здравоохранения области также намерено провести внутреннюю проверку, по результатам которой будут приняты организационные и кадровые решения. А пока всех главных врачей Энгельса и Саратова соберут в министерстве и проведут беседу по организации лечебного процесса.

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