Экипажи кораблей ВМФ РФ получили координаты для участия в Главном военно-морском параде

Москва, 4 июля. Все экипажи кораблей, участвующих в Главном военно-морском параде (ГВМП), получили навигационные карты акваторий, сообщили в Минобороны России.

Мероприятие состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. Участники уже получили карты акваторий мест проведения парада, уточнили в военном ведомстве. Профильные специалисты прошли специальные занятия по знанию особенностей морских районов.

«Корабли-участники ГВМП полностью обеспечены морскими навигационными картами акваторий тренировок и мест его проведения на рейде Кронштадта и Невы», — говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в параде будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подлодок, 48 самолетов и вертолетов, а также свыше 4000 человек личного состава.

Китайские эксперты ранее рассказали о реакции США после появления кораблей ВМФ России вблизи Гавайских островов. Вашингтон сильно недооценил Москву, уверены специалисты из КНР.