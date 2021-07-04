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Эксперты отметили рост числа «серийных» ипотечников

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:44
Экономика
Эксперты отметили рост числа «серийных» ипотечников
pixabay.com

Москва, 4 июля. Жители Москвы, пользуясь программами льготной ипотеки и реновации, все чаще стали брать сразу несколько кредитов на покупку жилья.

По данным портала «Циан.Ипотека», среди тех, кто обратился к ним за советом, таких клиентов 7%. Порядка 13% от получивших консультацию уже брали кредит на покупку жилья, а 7% из них его не погасили. Кто-то ищет рефинансирование и изучает новые условия кредитования, а кто-то берет еще одну ипотеку к имеющейся, пишет «Газета.ру».

«Серийные» ипотечники», по мнению главы сервиса Михаила Кочерова, — это не массовое явление. Однако 41% из них оформляет ипотеку на новостройки, хотя в среднем по рынку на квартиры в новостройках берется 28% ипотек.

В отличие от «старой» Москвы в ТиНАО наблюдается резкий рост стоимости недвижимости. За шесть лет она увеличилась на 73%.

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