Американские ученые определили, какой участок мозга человека отвечает за духовность

Вашингтон, 4 июля. Религиозными и духовными себя считают более 80% жителей планеты. Ученые из США определили, какой участок мозга отвечает за чувство веры.

Благодаря проведенному исследованию специалистам удалось установить, что за духовность и религиозность человека отвечает фундаментальная нейробиологическая динамика, глубоко переплетенная с нервной тканью. Эта структура мозга считается одной из самых эволюционно законсервированных, заявили исследователи из Гарвардской медицинской школы.

«Нервная сеть, связанная с религиозностью, была обнаружена в определенной зоне серого вещества, которая участвует в нескольких функциях, в том числе в преодолении страха, управлении болью, альтруистическом поведении и безусловной любви», — уточнили специалисты.

Чувство счастья, которое испытывает человек, связано с уровнем ожиданий. Оказалось, что чем он ниже, тем лучше личность себя ощущает, отметили специалисты из Великобритании.