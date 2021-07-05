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Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому противопоказано есть малину

  /   Обновлено: 05 июля 2021 08:36
Общество
Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому противопоказано есть малину
pixabay.com  / 

Июль — это сезон малины, которой традиционно приписывают множество целебных свойств. Однако для некоторых она может принести больше вреда, чем пользы. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не стоит есть эту летнюю ягоду.

По словам специалиста, основное ограничение на малину есть у людей, страдающих аллергией.

«Аллергия на малину бывает не только в детстве. Взрослые люди, как правило, уже знают, есть ли у них истинная аллергия, поэтому стараются такие ягоды не есть, — заметила диетолог. — Кроме того, бывает, что уже в зрелом возрасте у человека, который съедает очень много малины, может быть проявление аллергии, поэтому лучше всего потреблять ее небольшими порциями, не более одного стакана. А еще лучше разделить этот объем на два раза».

Елена Соломатина добавила, что благодаря наличию салицилатов малина используется как лечебная ягода.

«Они не исчезают даже при термической обработке, вот почему чай с малиновым вареньем при простуде понижает температуру, снимает болевые ощущения и слегка разжижает кровь, действуя как аспирин, — поделилась информацией диетолог. — Но есть категории людей, у которых встречается нарушение свертываемости крови. Это бывает не так часто, для негативных последствий нужно съесть довольно много ягод».

Врач продолжила, что отказаться от малины нужно и в случае обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как даже при малом количестве ягода будет вызывать неприятные ощущения из-за содержащихся в ней органических кислот.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала главные продукты для здоровья печени.

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лето малина ягода
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