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Ученые представили технологию для размножения роботов
Наука
Ученые представили технологию для размножения роботов
pixabay.com

Эдинбург, 4 июля. Технологию, которая позволит роботам размножаться, представили исследователи из Нидерландов и Великобритании.

Роботы смогут создавать потомство путем смешивания цифровой ДНК двух родительских машин — виртуальной «матери» и физического «отца». После этого полученный рецепт будет направлен в 3D-принтер. Он напечатает тело и «мозг» с программным обеспечением, унаследованным от родителей.

Компьютерная симуляции позволит создавать новый эволюционный тип роботов. Аппараты унаследуют лучшие черты от «мамы» и «папы». В роли «селекционера» может выступать человек, который будет выбирать роботов с определенными чертами.

Американские ученые создали машину, которая способна реагировать на человеческие чувства. Робот способен выражать страх, печаль, радость, отвращение, удивление и гнев.

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