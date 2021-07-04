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Голландец описал реакцию соотечественников на футболку с надписью «СССР»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:34
Общество
Голландец описал реакцию соотечественников на футболку с надписью «СССР»
Global Look Press  /  Hendrik Schmidt/dpa

Москва, 4 июля. Проживающий в России голландец описал реакцию соотечественников на ретро-футболку с надписью «СССР», которую купил его друг после визита в Россию.

Блогер рассказал, что его друг Нико с братом побывали в Москве два года назад, гостям провели экскурсию по российской столице, накормили традиционными русскими блюдами. Голландцы гостили в России три дня и за это время влюбились в Москву.

«Он часто фотографии отправляет мне и вспоминает поездку... И недавно он прислал мне фотку его новой покупки», — пишет блогер.

Нико купил велосипедный красный костюм с ретро-надписью «СССР». В своем блоге «Голландец в России» на платформе «Яндекс.Дзен» автор демонстрирует фото настоящего голландца Нико, который щеголяет в обновке верхом на велосипеде. Фотография вызвала улыбку блогера, он отметил, что его друг любит хвастаться необычными вещами.

«И это еще знак, что ему понравилась Москва», — пишет голландский блогер.

Ретро-одежда в Голландии пользуется популярностью, надпись «СССР» соответствует статусу «ретро», именно поэтому Нико и купил эту футболку.

Нико заявил, что жена не особо впечатлилась обновкой, зато дети оценили чувство юмора отца. Нико активно использует велосипедный костюм, в нем он ездит по стране в небольшие велотуры на 40-80 километров. Соотечественники позитивно реагируют на наряд голландца, шутят и комментируют.

В социальных сетях друзья пошутили, что теперь ему «можно ехать до Москвы на чай к Путину». Лишь один товарищ отметил, что костюм провокационный. Это связано с антироссийской пропагандой в голландских СМИ, считает блогер.

Популярный голландский блогер рассказал, что его соотечественники завидуют русским из-за возможности отдыхать на даче. Русскую дачу автор назвал главным преимуществом России.

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ссср блогер голландец
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