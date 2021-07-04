Стали известны имена погибшей и пострадавшей при наводнении в Куйбышеве

Симферополь, 4 июля. Установлены личности женщин, которые попали под мощный поток воды в селе Куйбышево. Одна из них позже скончалась, сообщает источник ФАН.

Погибшей оказалась Лидия Ш. 1951 года рождения — мать сотрудника МЧС. Вероятной причиной смерти гражданки стала травма головы, полученная при падении. Лидия Ш. 1939 года рождения, которая находилась рядом с ней, выжила, но получила повреждения.

Стихия обрушила мощный удар по Бахчисарайскому району, в отличие от Ялты, чьи жители избежали эвакуации.