Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 22:14
22:07
Общество
Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом
22:05
Общество
Кораблю Ever Given дали разрешение на выход из Суэцкого канала
22:03
Общество
Садовод Самородский дал совет по выращиванию экзотических фруктов на даче
22:02
Политика
Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости
22:01
Общество
Сильные ливни перестанут идти в Крыму начиная с 6 июля
22:00
Общество
ФАН выяснил, как увлечение растениями-хищниками может спасти планету
21:55
Общество
Противостояние цветов: ФАН узнал о модных тенденциях в интерьере
21:52
Происшествия
Нефтедобывающая платформа полыхает в Каспийском море
21:44
Общество
Главный инфекционист США Фаучи оценил опасность штамма коронавируса «Дельта»
21:41
Общество
Стрижка когтей домашним животным необходима для их здоровья
Все новости

Уфолог рассказал, что можно с новым оборудованием найти в пирамиде Хеопса
Общество
Уфолог рассказал, что можно с новым оборудованием найти в пирамиде Хеопса
wikimedia.org  /  Ricardo Liberato

Египетское министерство по делам древностей и ЦРУ вряд ли позволят миру узнать всю правду об исследованиях в пирамиде Хеопса. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт прокомментировал новость о том, что ученые из целого ряда стран намерены исследовать одну из самых таинственных достопримечательностей мира с помощью новых голографических подповерхностных радиолокаторов.

«Безусловно, пирамида Хеопса еще хранит в себе достаточно много тайн. Там есть древние энергетические устройства. Если эта радарная техника достаточно современная и позволит просветить стены на хорошую глубину — хотя бы на 15-20 метров, то будет обнаружен коридор, который в древних текстах упоминается как дорога Гора, ведущая к Осирису», — сообщил эксперт.

Валерий Уваров поведал об археологической сенсации, которую могут обнаружить ученые.

«Она идет по спирали — против часовой стрелки, поднимается до самого верха [пирамиды] и должна привести к небольшому по размеру помещению, где внутри находятся древнее техногенное устройство, артефакт внеземного происхождения», — рассказал собеседник ФАН.

Уфолог рассказал, что можно с новым оборудованием обнаружить в пирамиде Хеопса
pixabay.com  / 

В завершение он отметил, что мировой общественности едва ли стоит ждать захватывающих новостей о ходе предстоящих исследований.

«Другое дело, позволит ли египетское министерство по делам древностей обнародовать такие находки. Кроме того, это ведомство находится под плотным кураторством ЦРУ. Если подобное открытие в пирамиде будет сделано, то мы либо о нем не узнаем, либо же получим информацию в урезанном виде. Само же устройство будет перенесено в другое место для дальнейшего изучения», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров объяснил, как искусственный интеллект поможет китайским военным в изучении НЛО. По словам эксперта, современное оборудование позволит вести поиски в невидимых для человека спектрах, что повысит шансы на успех.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Уфолог рассказал, что можно с новым оборудованием найти в пирамиде Хеопса
уфолог пирамида хеопса валерий уваров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru