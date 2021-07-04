Уфолог рассказал, что можно с новым оборудованием найти в пирамиде Хеопса

Египетское министерство по делам древностей и ЦРУ вряд ли позволят миру узнать всю правду об исследованиях в пирамиде Хеопса. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт прокомментировал новость о том, что ученые из целого ряда стран намерены исследовать одну из самых таинственных достопримечательностей мира с помощью новых голографических подповерхностных радиолокаторов.

«Безусловно, пирамида Хеопса еще хранит в себе достаточно много тайн. Там есть древние энергетические устройства. Если эта радарная техника достаточно современная и позволит просветить стены на хорошую глубину — хотя бы на 15-20 метров, то будет обнаружен коридор, который в древних текстах упоминается как дорога Гора, ведущая к Осирису», — сообщил эксперт.

Валерий Уваров поведал об археологической сенсации, которую могут обнаружить ученые.

«Она идет по спирали — против часовой стрелки, поднимается до самого верха [пирамиды] и должна привести к небольшому по размеру помещению, где внутри находятся древнее техногенное устройство, артефакт внеземного происхождения», — рассказал собеседник ФАН.

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В завершение он отметил, что мировой общественности едва ли стоит ждать захватывающих новостей о ходе предстоящих исследований.

«Другое дело, позволит ли египетское министерство по делам древностей обнародовать такие находки. Кроме того, это ведомство находится под плотным кураторством ЦРУ. Если подобное открытие в пирамиде будет сделано, то мы либо о нем не узнаем, либо же получим информацию в урезанном виде. Само же устройство будет перенесено в другое место для дальнейшего изучения», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров объяснил, как искусственный интеллект поможет китайским военным в изучении НЛО. По словам эксперта, современное оборудование позволит вести поиски в невидимых для человека спектрах, что повысит шансы на успех.