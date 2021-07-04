Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 17:44
17:43
Армия
Экипажи кораблей ВМФ РФ получили координаты для участия в Главном военно-морском параде
17:43
Экономика
Эксперты отметили рост числа «серийных» ипотечников
17:43
Общество
Анамнез недели: Итоги прямой линии с Путиным и новая вакцина центра «Вектор»
17:40
Наука
Американские ученые определили, какой участок мозга человека отвечает за духовность
17:40
Весь мир
Власти Ливии объявили о начале регистрации избирателей
17:40
Весь мир
Сто дней на посту: важнейшие достижения нового президента Танзании
17:40
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева увиливают от службы в ООС, ВСУ грабят мирных жителей
17:37
Армия
Американские военные перебросили на Украину партию устаревших бронемашин LAV-AT
17:37
Наука
Израильские ученые создали накопитель информации толщиной в два атома
17:36
Общество
Более 300 выпускников медвузов отправятся работать в муниципалитеты Среднего Урала
Все новости

Худрука «Ромэна» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:43
Общество
Худрука «Ромэна» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
Global Look Press  /  АГН Москва

Москва, 4 июля. Художественного руководителя цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронили в Москве. Могила народного артиста СССР находится на Троекуровском кладбище.

Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни. Церемония прощания с худруком «Ромэна» прошла на сцене театра, затем состоялось отпевание в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. О завершении похорон сообщила ТАСС представительница «Ромэна».

Николай Сличенко появился на свет в цыганской семье в 1934 году. Артист поступил в «Ромэн» в 1951 году и впоследствии стал его художественным руководителем. Он возглавлял театр более 40 лет. Коллектив «Ромэна» предложил присвоить театру имя Николая Сличенко.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Худрука «Ромэна» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
похороны театр ромэн сличенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru