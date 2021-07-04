Худрука «Ромэна» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

Москва, 4 июля. Художественного руководителя цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронили в Москве. Могила народного артиста СССР находится на Троекуровском кладбище.

Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни. Церемония прощания с худруком «Ромэна» прошла на сцене театра, затем состоялось отпевание в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. О завершении похорон сообщила ТАСС представительница «Ромэна».

Николай Сличенко появился на свет в цыганской семье в 1934 году. Артист поступил в «Ромэн» в 1951 году и впоследствии стал его художественным руководителем. Он возглавлял театр более 40 лет. Коллектив «Ромэна» предложил присвоить театру имя Николая Сличенко.