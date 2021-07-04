Власти Ливии объявили о начале регистрации избирателей

Триполи, 4 июля. Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) североафриканской страны объявила о запуске системы по регистрации желающих проголосовать на выборах 24 декабря. Это произошло во время церемонии, организованной ведомством в ливийской столице по случаю открытия его медиацентра.

С сегодняшнего дня система начнет получать звонки или текстовые сообщения от граждан, которые хотят зарегистрироваться или изменить участок. Председатель HNEC Имад ас-Саих отметил, что этот важный шаг — первый этап плебисцита, который состоится через полгода.

В мероприятии, приуроченном к открытию работы информационного центра, приняли участие члены Президентского совета Муса аль-Куни и Абдалла аль-Лафи и премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба. Также присутствовали послы и представители дипломатических миссий, организаций гражданского общества и средств массовой информации.

Медиацентр предназначен как для ливийских, так и для иностранных журналистов и работников СМИ. Он призван способствовать тому, чтобы предстоящие выборы освещались оперативно и прозрачно.

Во время церемонии Комиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Ливийской телекоммуникационной холдинговой компанией (LPTIC). Глава HNEC пояснил, что процесс регистрации избирателей и проведение голосования тесно переплетены с сектором связи. Таким образом, компания стала важным партнером Комиссии.

Накануне Имад ас-Саих проинспектировал информационный центр перед открытием. Он отметил, что его ведомство продолжит подготовку к выборам, несмотря на провал недавних переговоров в Женеве по разработке конституционной основы.