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В Сети обратили внимание на «пьяное» состояние Порошенко после матча Украина — Англия
Политика
В Сети обратили внимание на «пьяное» состояние Порошенко после матча Украина — Англия
Prt Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 4 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил после проигрыша сборной по футболу в матче с Англией на Евро-2020. Его поведение вызвало бурную реакцию в Сети.

По словам Порошенко, 3 июля был не лучший матч сборной Украины. Однако граждане будут поддерживать своих спортсменов, несмотря на поражение.

Комментаторы обратили внимание на странную манеру говорить у Порошенко. Некоторые пользователи Сети предположили, что он был пьян.

«Гетьмана Порошенко срубило поражение нашей сборной», — написал один из комментаторов.

«Ничего страшного. С горя выпил. Я тоже», — написал болельщик Украины.

Пользователи Сети также высказались о супруге бывшего главы государства Марине Порошенко, которая стояла рядом, пока политик произносил речь. Комментаторы заявили, что у нее плохо получается делать вид любящей жены.

Ранее Петр Порошенко выступил с критикой в адрес администрации президента Украины Владимира Зеленского. Он уверен, что команда действующего главы государства нарушает Конституцию.

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футбол украина порошенко
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