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Погибшая в Куйбышеве женщина оказалась матерью сотрудника МЧС

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:26
Происшествия
Погибшая в Куйбышеве женщина оказалась матерью сотрудника МЧС
Пресс-служба МЧС по Новгородской области

Симферополь, 4 июля. Сын жительницы села Куйбышево, которая была найдена мертвой во время потопа, работает в МЧС Крыма, сообщает источник ФАН.

Вероятной причиной смерти женщины является травма головы, которую она получила во время падения. После этого поток воды унес ее тело в неизвестном направлении. Позже труп обнаружили спасатели.

Обильные осадки обрушились на Бахчисарайский район в субботу. Вода подтопила улицы нескольких населенных пунктов. Синоптики предсказывают скорое снижение уровня воды в Крыму.

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мчс крым потоп
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