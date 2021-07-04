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Утечка серной кислоты не отразилась на здоровье работников химпредприятия в Тольятти

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:32
Происшествия
Утечка серной кислоты не отразилась на здоровье работников химпредприятия в Тольятти
Федеральное агентство новостей

Тольятти, 4 июля. Спасатели эвакуировали работников химического предприятия из-за утечки серной кислоты. Жалоб на здоровье от сотрудников завода не поступало, сообщил источник в экстренных службах.

Цистерна объемом 150 кубических метров разгерметизировалась на городском предприятии из-за нарушения технологического процесса. Едкое вещество попало в грунт и загрязнило площадь порядка 300 квадратных метров.

На предприятие прибыла передвижная экологическая лаборатория для забора проб воздуха с целью выявления возможного загрязнения. Зону утечки серной кислоты удалось локализовать. Отсутствует угроза дальнейшего распространения вещества.

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